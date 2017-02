Pinkstervoetbaltoernooi Nieuw-Buinen gaat niet door

Pinksterjeugdtoernooi gaat niet door (foto:RTV Drenthe)

NIEUW-BUINEN - Na 27 jaar houdt het Pinksterjeugdtoernooi van VV Nieuw Buinen op te bestaan. De laatste jaren deden al steeds minder teams mee, maar dit jaar zijn het er echt te weinig om door te gaan.

Volgens voorzitter Mans Hebels was het een moeilijke beslissing. "Zeker voor de vrijwilligers die al 27 jaar ziel en zaligheid in het toernooi leggen is dit een klap. Maar er zijn pas 10 teams die zich hebben opgeven en voor het jeugdtoernooi hebben we er minimaal 40 nodig."



Teveel concurerentie

De reden is volgens Hebels de toenemende concurrentie van andere toernooien: "Er zijn zoveel clubs die proberen voor de jeugd iets te organiseren. We zien daardoor steeds minder teams die van verder weg komen."



En die teams zijn juist nodig om het toernooi financieel kloppend te krijgen. "Teams van ver blijven overnachten, betalen voor een ontbijt en komen bij de activiteiten en de artiesten eromheen kijken. Daar moeten wij het als organisatie van hebben."



Artiesten moesten afgezegd worden

Pinksteren is pas op 4 juni maar er kan niet langer gewacht worden met het nemen van een beslissing, omdat de artiesten nu nog kosteloos afgezegd kunnen worden. Hebels: "Het is jammer, we wilden dit jaar al voor het laatst het Pinksterjeugdtoernooi organiseren, maar deze 28ste editie kan gewoon niet doorgaan. Wij kunnen het financiële risico niet aan."



Tijdens de hoogtijdagen deden rond de 100 teams aan het meerdaagse toernooi mee.

Door: Frank Janssen