Bijzondere momenten uit het leven van Jaap Timmer

Jaap Timmer met de 'New Imperial' van zijn vader (foto: archief RTV Drenthe)

WITTEN - Hij was een bekend gezicht in de motorsportwereld. Wie aan de TT in Assen denkt, komt al snel bij hem terecht. Jaap Timmer, Mister TT, is gisteren op 77-jarige leeftijd overleden.





Lees ook: Jaap Timmer, Mister TT, overleden

Wij hebben bijzondere momenten uit het leven van Mister TT op een rij gezet.

Als kleine jongen was Timmer al op het circuit in Assen te vinden. De geur van brandstof en verbrand rubber waren hem niet vreemd. Ook op latere leeftijd bleef hij actief bij het circuit.Wij hebben bijzondere momenten uit het leven van Mister TT op een rij gezet.