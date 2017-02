Hoogevener beroofd in eigen auto

Man in eigen auto overvallen (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Een 40-jarige man uit Hoogeveen is gisteravond in zijn auto overvallen.

Het slachtoffer reed over de Tamboerlaan in Hoogeveen toen een man hem wenkte. Hij dacht dat de man hem de weg wilde vragen en stopte. Maar de man stapte bij hem in de auto en dwong hem zijn portemonnee af te geven.



De dader ging er na de overval vandoor in een auto die een eindje verderop klaarstond.