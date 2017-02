Nog steeds gedeeltelijke opnamestop UMCG door darmbacterie

Het UMCG in Groningen (foto: Google streetview)

GRONINGEN - De gedeeltelijke opnamestop van nieuwe patiënten bij het Groningse ziekenhuis UMCG, dat al meer dan vijf weken wordt geplaagd door de besmettelijke darmbacterie VRE, geldt nog steeds.

Er liggen nog altijd negen mensen die de bacterie opliepen, geïsoleerd in het ziekenhuis. Dat liet een woordvoerster van het ziekenhuis donderdag weten.



Geen nieuwe besmettingen

Door het besmettingsgevaar zijn veel bedden op de verpleegafdelingen niet te gebruiken. Het universiteitsziekenhuis maakte eerder bekend dat ruim veertig patiënten de bacterie opliepen. Zij zijn hier niet ziek van geworden. Ook zijn er geen nieuwe gevallen van besmettingen bijkomen.



Verzwakte mensen

Wanneer het ziekenhuis weer patiënten kan aannemen, kon de woordvoerster niet zeggen. Dat hangt af van hoe snel de laatste besmette mensen naar huis kunnen.

De darmbacterie is ongevaarlijk voor gezonde mensen, maar bij zieke of ernstig verzwakte mensen kan de VRE-bacterie infecties veroorzaken.