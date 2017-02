Hooikoortsseizoen nu al van start door bloeiende elzen en hazelaars

De boosdoener voor hooikoortspatiënten: een hazelaar in bloei (foto: ANP/Remko de Waal)

ASSEN - Het hooikoortsseizoen is dit jaar vroeg begonnen, omdat de boomsoorten els en hazelaar al massaal in bloei staan.

Volgens Arnold van Vliet, van de Universiteit van Wageningen, is het seizoen zo vroeg begonnen door de gemiddeld hoge temperaturen in ons land.



Bloeiende bomen

"We hebben tegenwoordig hogere temperaturen en daardoor komen die bomen eerder in bloei. Heel veel mensen realiseren zich niet dat je nu al bloeiende boemen hebt, die een flinke hoeveelheid pollen kunnen verspreiden. En dat uit zich dus in hooikoortsklachten. Ik denk dat veel mensen niet doorhebben dat dat een verklaring is voor hun probleem", zegt Van Vliet.



Lange periode met klachten

Mensen die last hebben van hooikoorts gaan volgens Van Vliet een lange periode met klachten tegemoet. "Op dit moment is het echt alleen de els en de hazelaar die klachten veroorzaken. Zodra de els is uitgebloeid, naar schatting tegen het einde van maart, begint de berk in bloei te komen en daar hebben nog meer mensen last van. En die wordt weer afgewisseld door graspollen. Mensen die van al die soorten last hebben, gaan vanaf nu een lange tijd met hooikoortsklachten tegemoet."



Allergietest

Van Vliet adviseert mensen met klachten een test te laten doen. "Hooikoorts is een allergische reactie van het lichaam. Het geeft tranen in de ogen, je snottert, niest en je krijgt een lamlendig gevoel. Het beste kun je een allergietest laten doen om te kijken waar je precies last van hebt."



Weertype

Dagen met nat weer zijn volgens Van Vliet ideale omstandigheden voor hooikoortspatiënten. Zodra het droger wordt, zullen de klachten weer toenemen. "De komende dagen, als het droog wordt, laten de pollen los. Die pollenconcentratie kan flink oplopen als de zon schijnt."