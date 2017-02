Raad van State kritisch op Coevorden om historische panden

Raad van State is kritisch op de gemeente Coevorden (foto: archief RTV Drenthe)

COEVORDEN - De gemeente Coevorden twijfelde vandaag tijdens een rechtszaak bij de Raad van State opeens aan de cultuurhistorische waarde van een pand aan de Sallandsestraat.

En dat tot grote verbazing van pandeigenaar Wilma Bakker. Die kreeg drie jaar lang geen voet aan de grond bij de gemeente met haar kritiek op de aanwijzing van haar ouderlijke woning als karakteristiek en behoudenswaardig pand. Alleen de bovenpui van de voorgevel lijkt waardevol en mogelijk twee zijmuren met oudere bakstenen. De rest is de afgelopen jaren allemaal flink verbouwd en veranderd, bleek tijdens de rechtszitting in Den Haag.



Acht jaar te koop

Bakker heeft de verzakte woning al acht jaar te koop staan, maar raakt het pand niet kwijt. "In die acht jaar is er pas één particulier langs geweest. Die stond binnen een minuut weer buiten. Verder willen alleen makelaars de bouwgrond hebben. Maar alleen als ze het pand zonder beperkingen kunnen slopen. Door de aanwijzing als karakteristiek pand moeten we eerst een kostbaar bouwkwaliteitsonderzoek doen en dan is het nog maar de vraag of we mogen slopen", aldus Bakker.



Vraagtekens

De Raad van State zette tijdens de rechtszaak van Bakker niet alleen grote vraagtekens bij de aanwijzing van Bakkers pand, maar bij het hele monumentenbeleid van Coevorden. De Raad stelde al tijdens de zitting vast dat in het speciale bestemmingsplan niets te vinden is waarom het pand van Bakker aan de Sallandsestraat zo bijzonder is dat het niet gesloopt mag worden.



Volgens de monumentendeskundige van Coevorden was het niet te doen om alle aangewezen karakteristieke panden individueel te onderzoeken. Aanvankelijk wilde het gemeentebestuur 1.500 panden aanwijzen. Uiteindelijk bracht de gemeenteraad het aantal beschermenswaardige karakteristieke panden terug tot 417.



Nattevingerwerk

Toch heeft de gemeente heel weinig cultuurhistorisch onderzoek naar de individuele panden gedaan en lijkt het volgens de Raad heel veel nattevingerwerk. De gemeente deed zelfs geen onderzoek toen Bakker en anderen bezwaar maakten.



"Drie jaar lang heeft de gemeente mijn kritiek en die van andere karakteristieke pandeigenaren weggewuifd", zegt Bakker. Pas tijdens de zitting toen de staatsraad flink doorvroeg begon de Coevordense monumentendeskundige te twijfelen. "Tja, als alleen de bovenpui van de voorgevel waardevol is, zou ik als ambtenaar niet om die reden een sloopvergunning weigeren."



Meer duidelijkheid

De kans lijkt groot dat de Raad van State de gemeente de opdracht geeft om meer duidelijkheid te scheppen voor eigenaren van karakteristieke panden. De kans dat Bakkers pand van het lijst van karakteristieke panden gaat, lijkt nog groter.



De uitspraak volgt binnen enkele weken.