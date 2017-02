Enige La Place in het Noorden geopend in Emmen

EMMEN - De enige La Place in het Noorden opende vanochtend de deuren in Emmen.

Ruim een jaar geleden kreeg het personeel plotseling te horen dat het bedrijf dicht moest door het faillissement van V&D . Maar vandaag kan er weer positief vooruitgekeken worden tijdens de opening in het overdekte winkelcentrum van Emmen."Wij zijn heel erg blij en de gasten zijn heel erg blij. Helemaal top!", zegt winkelmanager Desiree van der Land. Hans van Sisteren, al jarenlang trouwe gast, beaamt dat. "De kwaliteit is perfect en de mensen die hier werken passen daar helemaal bij."Van Sisteren vond het faillissement vorig jaar zo erg, dat hij veel oud-medewerkers opzocht om ze een hart onder de riem te steken. "Dat die mensen van de ene op de andere dag op straat zijn gekomen, vind ik vreselijk. En ook dat je niet fatsoenlijk afscheid van de mensen hebt kunnen nemen. Dus op vele mogelijkheden heb ik geprobeerd adressen te krijgen. Ik ben even langs gegaan en heb ze een hand gegeven."Toos Luchies is 65 jaar en zou afgelopen juni precies 40 jaar in dienst zijn geweest bij La Place. "Ik heb heel veel gehuild. Ik kon het maar niet snappen, dat we bij huis waren. En dan moet je elke week solliciteren, wat ik bijna veertig jaar niet had gedaan. Nou, echt als je een klap in je gezicht wil hebben, moet je dat meemaken."Luchies vierde afgelopen jaar haar 65e verjaardag met oud-collega's. "Toen kreeg ik een uitnodiging om weer te beginnen. Nou geweldig! Dat was absoluut het mooiste cadeau dat ik had gekregen."