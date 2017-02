Ouderen Weidesteyn hebben baat bij extra fel licht

Ouderen hoeven minder medicijnen te gebruiken door het licht (ANP / Robin van Lonkhuijsen)

HOOGEVEEN - Ouderen met dementie in verzorgingstehuis Weidesteyn in Hoogeveen hebben enorm veel baat bij speciaal licht, waarbij het lijkt alsof de zon schijnt.

Er zijn minder conflicten, ze hebben meer eetlust en slapen minder overdag.



Speciale lampen

Sinds vorig jaar zomer hangen de speciale lampen met met een lichtsterkte van duizend lux in de huiskamers. "Echt sfeervol is het niet, maar de resultaten zijn verbluffend", vertelt Jakob Moorlag, hoofd psychogeriatrische zorg. "Je ziet dat bewoners echt naar de huiskamers trekken."



Minder medicijnen

Het extra licht zorgt ook voor minder medicijngebruik. "Wij onderzoeken nu of we met andere middelen dat medicijngebruik nog verder naar beneden kunnen krijgen", zegt Moorlag.



"Wij hebben geen idee hoe de wereld van een tachtigjarige eruit ziet. Angst speelt soms een grote rol. In plaats van een pilletje te geven om die angst te onderdrukken, kijken wij met video-interactie hoe onze medewerkers met de bewoners omgaan."



Het gaat dan om opgenomen beelden die achteraf bekeken worden. "Het kan soms zitten in de intonatie van een medewerker."



Familie

Volgende week spreekt Moorlag met familieleden van de bewoners. Tot nu toe zijn de reacties positief: "Zij ervaren ook meer rust bij de bewoners."

Door: Marjolein Lauret