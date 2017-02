WIESDATTAN

Wiesdattan

Speel mee met Wiesdattan en win de pot!

In Wiesdattan mag u raden van welke bekende Drent of bekende Nederlander de 'euh' afkomstig is, die we u per spel één keer laten horen. U hoort elk uur dezelfde opgave, net zolang tot geraden is van wie de 'euh' afkomstig is. Het startbedrag is 50 euro en steeds als er een fout antwoord gegeven wordt komt er vijf euro bij in de pot. Als er 100 euro in de pot zit komt er na elk fout antwoord 2 euro bij. Deze pot kan uiterlijk oplopen tot 300 euro.



De vorige opgave werd op 23 februari bij Drenthe Nu met Wolter Klok geraden door Corrie Klaucke uit Assen. Ze herkende de 'euh' van Mies Bouwman. Ze won daarmee 85 euro! Inmiddels is er weer een nieuwe opgave.



Eerder geraden 'euh's:

23/02 Mies Bouwman (geraden door Corrie Klaucke uit Assen (€85,00)

22/02 Ronald Koeman (geraden door Geert Jan Darwinkel uit Beilen (€106,00)

20/02 Linda de Mol (geraden door Johan Moorman uit Exloo - €85,00)

17/02 Edwin Evers (geraden door Nimda Jonkman uit Noordscheschut - €200,00)



Wiesdattan wordt gespeeld op Radio Drenthe, van maandag t/m vrijdag, in:

Drenthe Nu rond 7.45 uur, in De Brink om 10.10 en 11.45 uur uur, in Drenthe Nu rond 12.45 uur, bij Anouk in de Middag om 13.45, 14.45 en 15.45 uur, en rond 16.45 uur in Drenthe Nu.



PS: De foto bij dit bericht zegt niets over wie u tijdens het spel hoort. Wij geven geen hints!



Hieronder ziet u de tot nu toe geraden namen bij het huidige spel. Deze mensen zijn het dus niet...



Wie is het niet?



- Roelof Klinkhamer