Medewerker eindmontage M/V

Voor een werkgever in Emmen zoeken wij een medewerker eindmontage.

Werkzaamheden: Assembleren van componenten vanaf tekening tot een hydraulische cilinder. Bewaken van maattoleranties.



Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast dienstverband voor 38 uur per week.



De werklocatie is EMMEN.



Eisen: Minimaal Metaal niveau 2. Je kunt tekening lezen en kunt omgaan met diverse soorten materiaal. Je bent flexibel en bereid in de 2-ploegendienst te werken. Ervaring in de metaal is vereist



Geïnteresseerd? Stuur een mail met korte motivatie en cv naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl



Vacaturenummer: 954917