'Evenementen in Hoogeveen op zaterdag blijven bestaan'

HOOGEVEEN - De ondernemers in het centrum van Hoogeveen zijn ook dit jaar van plan om in te zetten op evenementen op zaterdagen.

Dat laat Kees Raven, voorzitter van Stichting Centrummanagement Hoogeveen weten. "Onze inzet is om evenementen ook voor dit jaar op zaterdagen te continueren."Vorig jaar februari gaf de gemeenteraad groen licht voor de Superzaterdag in Hoogeveen. De 'speciale' zaterdag was een initiatief van het CDA . De fractie riep in oktober 2015 op via een motie tot het instellen van een Superzaterdag om de terugloop van winkelend publiek en de winkelleegstand te stoppen. De raad nam de motie unaniem aan.De gemeente en Centrummanagement stelden een plan op. Er waren acht Superzaterdagen in 2016, met iedere keer een ander thema. De winkels waren geopend tot 21.00 uur.De werkgroep evenementen en het Centrummanagement hebben geëvalueerd. "De ondernemers zijn positief over verschillende Superzaterdagen", aldus Raven.Wel is uit de evaluatie gebleken dat het niet handig was om alle winkels elke Superzaterdag tot 21.00 uur open te houden. "Soms was het tussen twaalf en vier uur heel druk en dan keek de winkelier de winkelstraat in om vijf uur en was er niemand meer. Dan moest hij nog tot negen uur open blijven.""Bij Halloween en de Noorderlichtjesparade was het 's avonds wel druk in de winkelstraten van Hoogeveen", zegt Raven. "Het plan is nu om de openingstijden per evenement te bekijken."Vanaf 1 maart mogen de winkels ook in Hoogeveen op zondag open. "Er is intern even gesproken over speciale zondagen met evenementen. Maar omdat het oorspronkelijke initiatief voor de zaterdagen geldt, blijven we daarbij", legt de voorzitter uit.De gemeente komt binnenkort met een evaluatie. Om het aantal bezoekers te weten te komen, heeft de gemeente sensoren ingezet. Raven verwacht dat er over ongeveer drie weken openbaar geëvalueerd wordt tijdens de raadsvergadering. "We zijn van plan om in de tweede helft van 2017 zaterdagen te organiseren. En dan willen we in november samen met de raad een ei leggen als het gaat om 2018."En of het dan Superzaterdag heet? "Dat hoeft van ons niet persé, maar als dat een wens is van de gemeente staan wij daar heel pragmatisch in", besluit de voorzitter van Centrummanagement.