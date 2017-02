Muzieklijst Harry's Blues zondag 26 februari 2017

Wat naam betreft zou David Luning zo maar uit Ruinen kunnen komen. En misschien liggen de roots van deze Californische singer-songwriter daar ook wel. Hij studeerde ‘film’ aan de Berklee College of Music maar het werd ‘music’. In 2013 deed hij mee aan American Idol en scoorde geweldig. In 2012 debuteerde hij met ‘Just drop on by’. Zijn nieuwste album is ‘Restless’, echte Americana met flink wat soul. Hij treedt zowel solo als met een viermans band op. Houd hem in de gaten.