​In totaal elf verdachten opgepakt voor bekogelen hulpverleners in Elim

ELIM - De politie heeft de afgelopen weken nog eens negen verdachten aangehouden voor het bekogelen van hulpverleners met vuurwerk tijdens de jaarwisseling in Elim. Het gaat om inwoners van het dorp in de leeftijd van 15 tot 30 jaar.

Tijdens oudejaarsnacht zelf waren al twee verdachten opgepakt.De hulpdiensten waren oudejaarsnacht opgeroepen om een brandende bouwkeet in de Dorpsstraat in Elim te blussen. Bij het blussen van de brand werden brandweer en politie door een groep van zo'n zeventig jongeren bekogeld met zwaar vuurwerk.Burgemeester Lohuis van Hoogeveen besloot de ME in te zetten . Een 16-jarige jongen en een 20-jarige man uit Elim werden gearresteerd.Op basis van rechercheonderzoek, informatie van de buurtagent en verklaringen van getuigen kon de politie uiteindelijk nog negen mensen aanhouden. Ze worden verdacht van poging tot zware mishandeling, het plegen van groepsgewijs geweld, opruiing en bezit van een vuurwerkpistool.Uit de verklaringen is volgens de politie naar voren gekomen dat de verdachten niet wilden dat de brandweer het illegale vuur zou blussen. Dat was aanleiding om zich als groep tegen de brandweer en de politie te keren.De verdachten zijn inmiddels weer in op vrije voeten.