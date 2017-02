Automobilist rijdt door na ongeluk in Roden

Volgens de politie raakte er niemand gewond (foto: archief RTV Drenthe)

RODEN - In Roden zijn vanmorgen een man en een vrouw in hun auto aangereden door een andere automobilist. Hun auto belandde daardoor in een sloot. De veroorzaker reed door.





De aanrijding gebeurde rond kwart over zes vanmorgen op het Oosteinde. Een van de slachtoffers meldt op



"Het enige dat we weten is dat het om een donkerblauwe of paarsachtige auto gaat. Van deze auto zijn de linker koplamp en de linker voorkant flink beschadigd", laat het slachtoffer via Facebook weten. Ze hoopt dat getuigen van het ongeluk zich melden. "Na de aanrijding zijn er auto's gepasseerd en vermoedelijk is hen iets opgevallen." Volgens de politie zijn de slachtoffers door ambulancepersoneel nagekeken, maar raakten ze niet gewond.