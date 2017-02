Kat verraadt baasje aan politie

Dit is niet de kat van de verdachte (foto: archief RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Een 23-jarige man uit Hoogeveen, die verdacht wordt van een straatroof in Meppel vorige week, is vanmiddag verraden door zijn kat.

Op 17 februari beroofde de 23-jarige man samen met een 17-jarige man uit Meppel iemand aan de Blankenstijnlaan in Meppel. De 17-jarige man werd direct aangehouden.



Maar de politie was sindsdien op zoek naar 23-jarige man en deed vanmiddag een huiszoeking. "Bij de woning waar we hem zochten, was het muisstil en leek het of niemand thuis was. De collega's betraden de woning via het raam, waar een kat behoorlijk van schrok", vertelt een van de betrokken politiemannen.



"Het dier sprintte naar boven en ging naast een stapel wasgoed zitten. Het viel direct op dat de kat ineens tot rust kwam. Toen de stapel wasgoed ook nog bleek te bewegen, was wel duidelijk dat de verdachte daaronder lag", aldus de agent.



De verdachte is aangehouden en zit vast.