Rechtbank: Drie kilo drugs is geen bewijs voor dealen

Er lagen twee kilo cocaïne en een kilo andere harddrugs in zijn huis (foto: Pixabay)

ASSEN/EMMEN - Ondanks dat de politie in juli vorig jaar bijna drie kilo harddrugs in zijn huis vond, sprak de rechtbank in Assen een 41-jarige Emmenaar donderdag vrij van drugshandel.

Het feit dat er twee kilo cocaïne en bijna een kilo aan lsd, xtc en speed in zijn huis in Angelslo lag, vormde volgens de rechtbank niet genoeg bewijs dat de man er ook in gehandeld heeft.



Twee jaar cel

Voor het bezit van de harddrugs moet de Emmenaar wel de gevangenis in. Hij is veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Omdat hij in een proeftijd zat van een eerdere straf toen de drugs werden gevonden, moet hij nog vijf maanden extra de cel in. Die werden hem eerder voorwaardelijk opgelegd.



De man ontkende dat de drugs van hem waren. Hij verklaarde dat hij in juli vorig jaar veel bij zijn vriendin in Roermond is geweest en anderen in Emmen een sleutel van zijn woning hadden.



Geen fraude

De Emmenaar werd ook verdacht van uitkeringsfraude. Hij had vanaf januari vorig jaar een uitkering. De inkomsten die hij volgens het Openbaar Ministerie had door de drugshandel, gaf hij niet aan bij de sociale dienst. Nu drugshandel volgens de rechtbank niet bewezen is, is ook niet te bewijzen dat hij daar geld mee heeft verdiend. Hij werd daarom ook vrijgesproken van fraude.