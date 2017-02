Brandstichter uit Erica moet opnieuw de cel in

ASSEN - Een 22-jarige man uit Erica is veroordeeld tot vier maanden jeugddetentie voor een straatroof en brandstichting in Assen.

De man werd in 2013 veroordeeld tot jeugd-tbs voor brandstichting in Erica, maar ging in maart vorig jaar tijdens zijn proefverlof de fout in.Vorig jaar september werd zijn tbs-behandeling met vijftien maanden verlengd. Het Openbaar Ministerie eiste daarom alleen een voorwaardelijke gevangenisstraf van bijna een jaar tegen hem. Het OM vond dat de proeftijd moest ingaan na de jeugd-tbs, zodat hij eerst zijn behandeling kon afmaken.De rechtbank is het daar niet mee eens. Die vindt dat de man nu gestraft moet worden voor de misdrijven die hij tijdens zijn verlof pleegde. Dat betekent dat hij nu eerst weer naar de gevangenis moet. Hij is volgens het jeugdstrafrecht bestraft, omdat hij onder meer een ontwikkelingsstoornis heeft.In 2013 werd bekend dat hij in totaal veertien branden had gesticht in zijn woonplaats Erica. Het ging onder meer om de bibliotheek in het dorp en het clubgebouw van de scouting.Omdat zijn jeugd-tbs-behandeling goed ging, was hij in maart vorig jaar bezig met zijn terugkeer in de maatschappij. Maar op de dag dat hij terug moest naar jeugdinrichting Juvaid in Veenhuizen, pleegde hij een straatroof in Assen. Hij sprong een vrouw op de rug en pakte haar tas af.Die tas stak hij even later in brand bij het station in Assen. Toen die brandde, gooide hij hem naar een geparkeerde auto. Deze ging volledig in vlammen op.