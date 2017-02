Verdachte van stalking weer achter de tralies

MEPPEL - Vier weken geleden liet de rechtbank in Assen hem onder strenge voorwaarden vrij, maar nu zit een van stalking verdachte 26-jarige man uit Emmeloord weer vast. De man heeft volgens zijn advocaat een van de voorwaarden overtreden.

De Emmeloorder werd in september vorig jaar opgepakt na een aangifte van stalking door zijn ex-vriendin uit Meppel. Zij had hun relatie uitgemaakt en dat kon de man niet accepteren. Hij bleef haar bestoken met telefoontjes, appjes en Facebookberichten.In augustus zou hij de vrouw ook hebben mishandeld. Een maand later dook hij opnieuw op in Meppel. Hij hield haar tegen toen ze wilde wegfietsen, pakte haar fiets en sleutel af en vertelde haar dat hij een fileermes in de auto had liggen, waarmee hij haar te lijf wilde gaan.De rechtbank negeerde het advies van de reclassering om de man, die al eerder is veroordeeld voor stalking, vast te houden. Op 27 januari kwam hij vrij, nadat hij had beloofd zich overal aan te houden, zoals een contactverbod en een behandeling voor zijn drugsgebruik.Hij is weer opgepakt omdat hij volgens zijn advocaat ‘indirect’ contact had gezocht met het slachtoffer. "Hij heeft een kennis benaderd met de vraag hoe het met zijn ex-vriendin ging. Ook dat mag niet.”De advocaat vermoedt dat de Emmeloorder nu blijft vastzitten tot de rechtszaak, die gepland staat op 30 mei. Voor die tijd wordt hij ook nog psychiatrisch onderzocht.