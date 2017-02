Egbert Streuer: Jaap Timmer was er vooral voor de gewone man

MOTORSPORT - Oud-zijspancoureur Egbert Streuer uit Grolloo werd, net als de meeste mensen, overvallen door het nieuws van het overlijden van Mister TT Jaap Timmer.

De drievoudig wereldkampioen reageert verslagen. "Een donderslag vandaag. Je denkt er niet aan dat zoiets kan gebeuren in een keer."Streuer kwam Jaap Timmer vaak tegen op de motorcircuits, zowel in binnen- als buitenland. Natuurlijk als journalist. Maar ook als bestuurder en bemiddelaar. "Hij stond altijd voor ons klaar. Altijd in dienst van iedereen, maar vooral voor de mensen die begonnen met motorsport. Hij heeft ons veel geholpen in het verleden", blikt Streuer terug."Het was niet zo logisch dat je direct een Grand Prix mocht rijden. Daar moest je eigenlijk eerst Nederlands Kampioen voor zijn. Maar hij presteerde het om ons tocht aan de start te krijgen."Timmer stond bekend om z'n feitenkennis. Het was een wandelende encyclopedie als het om de motorsport ging. "Al die presentaties met z'n humor. Over iedereen wist hij wat te vertellen. Zelfs toen mijn zoon Bennie wereldkampioen in de zijspanklasse werd. Daar wist hij ook van alles over te vertellen. Dat was heel leuk", licht Streuer toe.Veel mensen in de motorsport hebben hulp gehad van Timmer. "Het was iemand die meegaand was en die er vooral voor de gewone man was. Niet zo commercieel. Het voelde gewoon heel prettig aan", zegt Streuer."Ik vind het ook schitterend dat hij tot het laatst toe de kost kon verdienen in de motorsport. Ik denk dat ook héél veel mensen hem gaan missen en ik wens natuurlijk z'n naaste familie heel veel sterkte, maar daar omheen zijn ook héél veel mensen die hem gaan missen", besluit Streuer.