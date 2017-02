MRI-scan voor Henk Bos

Henk Bos (archieffoto RTV Drenthe)

VOETBAL - FC Emmen-speler Henk Bos ondergaat morgen een MRI-scan aan zijn enkel. De middenvelder heeft al lang last van het gewricht, maar kon voor de meeste wedstrijden nog wel worden klaargestoomd.

Na de wedstrijd tegen Helmond Sport afgelopen vrijdag verscheen Bos echter niet meer op het trainingsveld, waarop de technische- en medische staf van de Drentse club besloten de enkel te laten onderzoeken.



"Hij heeft irritatie aan het kapsel, naar ons idee, maar helemaal zeker weten doen we het niet. Daarom laten we de enkel bekijken, zodat we voor hem een gericht programma kunnen maken zodat hij volledig pijnvrij kan spelen", laat FC Emmen-trainer Dick Lukkien weten. "Mijn verwachting is niet dat we Henk heel lang kwijt zullen zijn."



Bos, die vorige week een van de uitblinkers was in Helmond, wordt morgen in het thuisduel tegen Fortuna Sittard vervangen door Oguzhan Türk.

Door: Niels Dijkhuizen