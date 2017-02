Filmmakers komen met tegengeluid: 'Emmen is helemaal niet onaantrekkelijk'

Emmen is volgens de filmmakers juist heel aantrekkelijk. foto: Ineke Kemper / RTV Drenthe

EMMEN - Ze zijn er in Emmen inmiddels wel aan gewend: steevast de laatste plaats op het jaarlijkse lijstje van aantrekkelijkste steden om in te wonen. Maar filmmakers Thomas Nauw en Leroy ter Braak zijn het zat. Ze komen met een tegengeluid.

De jonge filmmakers hebben er bewust voor gekozen om hun bedrijf in Emmen op te starten, en niet in de Randstad. De mannen zijn een jaar bezig geweest met een film, met als titel: Het Geluk van Emmen. "We zijn trotse Emmenaren en willen laten zien dat het hier goed wonen en werken is. Emmen is helemaal niet onaantrekkelijk", zegt Nauw.



In de film komen ook bekende Emmenaren aan het woord als kunstenaar Ingo Leth en projectontwikkelaar Peter van Dijk. Van Dijk zegt ook vurig te wensen dat Emmen van die laatste plaats op de lijst af komt. "Die plek stoort me mateloos."



Nieuwe ranglijst

De presentatie van de nieuwe Atlas voor Gemeenten is dit jaar in het Atlas Theater in Emmen. De nieuwe ranglijst wordt op 18 mei aan een select gezelschap gepresenteerd. De onderzoekers krijgen dan ook de film te zien, in de hoop dat ze Emmen anders gaan beoordelen.



Bij de gemeente maken ze zich inmiddels niet meer zo druk om de ranglijst, die vorig jaar door Amsterdam werd aangevoerd. Een woordvoerder laat zelfs weten te hopen dat Emmen opnieuw laatste wordt. "Want als laatste op de lijst krijg je in elk geval meer publiciteit dan wanneer je bijvoorbeeld 40e wordt."

Door: Steven Stegen Correctie melden