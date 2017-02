Steunpunt in Rolde voor ouderenzorg

Mensen kunnen hier terecht met vragen over ouderenzorg (foto: Interzorg Wijkzorg)

ROLDE - Er komt een steunpunt voor wijkzorg in Rolde. Interzorg Wijkzorg opent midden in het centrum een plaats waar iedereen terecht kan met vragen over ouderenzorg bij mensen thuis.

Op de Grolloërstraat 4 zal iedere maandag- dinsdag- en donderdagochtend een wijkverpleegkundige aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen. Iedereen uit Rolde en omgeving is welkom om er even binnen te lopen.



Op 6 maart is de officiële opening van het steunpunt.