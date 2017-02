In beeld: Storm in Drenthe

Een boom is aan de Uilenveld in Emmen op een huis gewaaid (foto: Van Oost Media) Ook bij het pand van RTV Drenthe in Assen is een boom omgewaaid (foto: Serge Vinkenvleugel) Eerder vandaag woei een boom om langs de N34 (foto: Marcel Weggemans)

ASSEN - Net als in de rest van het land is de storm ook in Drenthe begonnen. De storm verloopt in onze provincie wel wat rustiger dan in bijvoorbeeld de kustprovincies, volgens RTV Drenthe weerman Roland van der Zwaag.







Mensen moeten er rekening mee houden dat er takken uit bomen kunnen waaien en dat bomen kunnen omvallen. Op verschillende plekken in Drenthe zijn al bomen omgewaaid. Halverwege de nacht zwakt de storm af naar een matige wind.





Ziet u stormschade? Of heeft u een mooie foto gemaakt van het onstuimige weer? Mail die dan naar website@rtvdrenthe.nl. Wij plaatsen een selectie daarvan bij dit artikel. Toch adviseert hij mensen wel om goed op te letten als ze buiten zijn. "Als je op de snelweg rijdt en ineens een windstoot van 90 kilometer per uur dwars op je auto krijgt, dan moet je toch wel twee handen aan het stuur hebben."Mensen moeten er rekening mee houden dat er takken uit bomen kunnen waaien en dat bomen kunnen omvallen. Op verschillende plekken in Drenthe zijn al bomen omgewaaid. Halverwege de nacht zwakt de storm af naar een matige wind.Ziet u stormschade? Of heeft u een mooie foto gemaakt van het onstuimige weer? Mail die dan naar website@rtvdrenthe.nl. Wij plaatsen een selectie daarvan bij dit artikel.