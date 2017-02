Basisschool Smilde moet lokalen sluiten door betonrot

De basisschool moet per direct drie klaslokalen sluiten (foto: Google Streetview)

SMILDE - CBS De Schutkampen in Smilde moet per direct drie klaslokalen sluiten vanwege betonrot. Dit is tijdens een inspectie geconstateerd.

Leerlingen van de groepen zeven en acht krijgen vanaf komende maandag les aan de Elzenlaan, in het pand van het voormalige Jade College Smilde.



De overige lokalen en ruimtes in de school aan de Prins Hendrikstraat zijn veilig om te gebruiken, volgens de gemeente Midden-Drenthe. Op dit moment wordt er gewerkt aan een herstelplan.



Barsten in beton

Bij betonrot is het ijzer in gewapend beton gaan roesten. Hierdoor zet het uit, waardoor er barsten ontstaan in het beton. Daardoor verzwakt de hele betonconstructie.



De ouders van de leerlingen zijn vandaag ingelicht over de betonrot.