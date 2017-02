Samira (10) uit Emmen krijgt verblijfsvergunning

EMMEN - De tienjarige Samira uit Emmen mag voorgoed in Nederland blijven. Vanmiddag kreeg zij van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) het nieuws dat zij toch een verblijfsvergunning mag komen ophalen.

Samira is bijna acht jaar geleden met haar ouders naar Nederland gevlucht vanuit Afghanistan. De afgelopen vijf jaar woonde Samira in Emmen.Vlak voor Kerst werd zij met haar familie bijna uitgezet naar Afghanistan omdat de IND hun verzoek om een verblijfsvergunning had afgekeurd. Maar tegen dat besluit is bezwaar aangetekend. En met succes, blijkt nu."De rechter heeft nu geoordeeld dat Samira toch te verwesterd is om teruggestuurd te kunnen worden naar Afghanistan", aldus Raymond Wanders van de PvdA in Emmen. Hij zette zich de afgelopen maanden in voor Samira en haar familie."Ik verwacht dat nu ook de rest van haar gezin in Nederland mag blijven", zegt hij. "Volgens mij trekken wij in Nederland niet bewust gezinnen uit elkaar. Dat zou wel erg inhumaan zijn."