Bibliotheken in De Wolden helpen bij belastingaangifte

De bibliotheken helpen bij de aangiften in maart en april (foto: ANP XTRA / Koen Suyk)

RUINEN - Mensen die hulp nodig hebben bij de belastingaangifte of bij het aanvragen van toeslagen, kunnen in maart en april terecht in de bibliotheken van Ruinen en Zuidwolde.

Samen met Welzijn De Wolden biedt de bibliotheek gratis belastingspreekuren aan om mensen te ondersteunen. Voor wie zelf aangifte wil doen biedt de Bibliotheek gratis computer- en internetgebruik. Ook als je geen lid bent van de bieb kun je gebruik maken van de hulp en computerfaciliteiten.



Belastingspreekuur in Ruinen en Zuidwolde

De belastingspreekuren in de Bibliotheken van Ruinen en Zuidwolde zijn gepland op alle donderdagen in de maanden maart en april, behalve op Koningsdag. Iedereen met vragen over de aangifte kan die stellen tijdens het spreekuur. Mensen die hulp nodig hebben bij het invullen van de aangifte kunnen ter plekke een afspraak maken met een vrijwilliger van de formulierenbrigade van Welzijn De Wolden. De maximale inkomensgrens hierbij is €34.000.



Zelf aangifte doen in de Bibliotheek

Wie zelf aangifte wil doen kan gebruikmaken van de gratis faciliteiten van de Bibliotheken in De Wolden. Er is een computer beschikbaar om zelfstandig met de aangifte aan de slag te gaan.