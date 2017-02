110 koeien komen om in brandende stal

110 koeien kwamen om in de vuurzee (foto: De Vries Media)

ZANDHUIZEN - Een brand in een stal in het Friese Zandhuizen, net over de grens bij Wilhelminaoord, heeft vanavond aan 110 koeien het leven gekost. Slechts één koe kwam levend uit de stal, maar ook dit dier redde het uiteindelijk niet, vertelt een woordvoerster van de brandweer.

De brandweer kon het aan de schuur gebouwde woonhuis en een naastgelegen stal vol jonge stieren wel redden.



Brandweerkorpsen uit Drenthe en Friesland trokken samen op om de brand te bestrijden. Omdat in het gebied weinig water voorhanden was, liet de brandweer twee watertransporten aanrukken. "Mede daardoor was de brand toch vrij snel onder controle'', aldus de woordvoerster.



Al snel na de melding stond de schuur in lichterlaaie. Bij de brand kwam veel rook vrij, er is daarom geadviseerd aan omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden.



Hoe de brand is ontstaan is vooralsnog onbekend. De brandweer van Noordwolde. Oldeberkoop, Vledder, Havelte, Dwingeloo en Drachten zijn ingezet.