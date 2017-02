FC Emmen-trainer verwacht morgen op play-offplek te staan

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien verwacht dat zijn team morgen, na de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard, stijgt naar minimaal de tiende plaats in de Jupiler League. Die plek is, zoals het nu lijkt, noodzakelijk om deel te nemen aan de play-offs aan het einde van het seizoen.

Als FC Emmen weet te winnen van Fortuna Sittard dan wint de Drentse club voor het eerst dit seizoen drie competitieduel achter elkaar."We zijn bezig aan een prima periode met 9 punten uit vier duels. Tegen Fortuna Sittard moeten we die lijn zien door te trekken. Dat kan, al is Fortuna bezig aan een sterke periode. Ze spelen vanuit een gedegen organisatie, met een blok van zes: vier verdedigers en twee man vlak voor die verdediging", aldus FC Emmen-trainer Dick Lukkien.De oefenmeester kan niet beschikken over Henk Bos, die kampt met een enkelblessure en morgenmiddag een MRI-scan ondergaat. Zijn plek op het middenveld wordt ingenomen door Oguzhan Türk.Fortuna Sittard mist clubtopscorer Roald van Hout (die er zes maakte tot nu toe). Maar Sunday Oliseh, de nieuwe trainer van de Limburgse club, heeft zich in de winterstop vooral aanvallend weten te versterken. Vijf spelers haalde de oud-Ajacied en Nigeriaans international: Emrah Bassan (Rizespor), Miquel Jose Oliveira Silva Santos (Port Vale), Vitor Saba (Al Ahed), Finn Stokkers (Sparta) en Sjoerd Ars (Sombathelyi). Stokkers scoorde in vier wedstrijden al vier maal. Sjoerd Ars heeft het net nog niet gevonden, maar kwam in de laatste drie wedstrijden vanwege een blessure ook niet in actie.Eerder dit seizoen eindigde Fortuna Sittard - FC Emmen in 2-2. Dat duel kende een miraculeus slot. Rogier Krohne dacht Emmen in de 90e minuut met de 1-2 de volle winst te bezorgen, maar kort daarna zorgde Ferdi de Regt nog voor de 2-2.FC Emmen - Fortuna Sittard is live te volgen via de liveblog op deze site of op Radio Drenthe. De uitzending begint om 20.00 uur.Telgenkamp; Bakker, Siekman, Lima, Aslan; Olijve, Türk, Kallon, Bannink; Peters en Klok