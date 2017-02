D66: Minister moet naar regionale vragen over windmolens kijken

ASSEN - D66 heeft zowel in de Tweede Kamer als in Provinciale Staten vragen ingediend over de plannen voor een windpark in de Veenkoloniën.

Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven nam de vragen van de Drentse Statenfractie aan Gedeputeerde Staten over en diende ze in bij minister Henk Kamp. In beide gevallen vraagt de partij om in te zetten op verruiming van de zoekgebieden voor windenergie in de provincie Drenthe. De partij pleitte hier drie jaar geleden ook al voor in de Drentse Staten.Eerder deze week stelde Rob Rietveld van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) dat de enige oplossing voor de maatschappelijke onvrede is dat “de provincie proactief wordt in het kijken naar alternatieve locaties” voor windmolens. Volgens D66 is het zaak dat deze proactieve houding daadwerkelijk aangenomen wordt door de provincie en de Drentse volksvertegenwoordigers.Naast de inzet op verruiming van de zoekgebieden, wil de Drentse D66-fractie ook graag weten van Gedeputeerde Staten wat er waar is van de berichten dat minister Kamp in gesprek gaat met De Zonkoloniën, welke verwachtingen Gedeputeerde Staten heeft bij dit gesprek en welke stappen ze gaat nemen, mocht Kamp ruimte bieden voor andere ontwikkelingen buiten de windenergie.