Sensor City: 'Hulp van Assen is nu heel snel nodig'

ASSEN - "De hulp van Assen hebben we hard, maar vooral ook heel snel nodig. Hoe langer de onzekerheid duurt, hoe moeilijker het wordt het sensornetwerk in de lucht te houden."

Dat zegt voorzitter Rob Goossens van de raad van toezicht van het noodlijdende Sensor City in Assen. Hij wil snel steun voor een reddingsplan. Daarvoor is acht ton nodig van de gemeente als lening, met het meet- en regelnetwerk van Sensor City als onderpand. Dat netwerk zou ruim een miljoen euro waard zijn.Volgens Goossens ligt het reddingsplan al sinds eind januari op het stadhuis, "maar we hebben nog steeds geen antwoord en de tijd dringt. We zijn met de schuldeisers er wel uit, maar met de gemeente Assen duurt alles veel langer. En hoe meer tijd er verloren gaat, hoe groter onze problemen worden, want de kosten lopen wel door", zegt Goossens. "Als we dit niet snel oplossen, is een surseance van betaling onvermijdelijk."De voorzitter van Sensor City wil een faillissement voorkomen, om zo het sensornetwerk voor Assen te behouden. Het netwerk regelt op dit moment de verkeerslichten en de parkeergarages van de gemeente. "En als we toch failliet gaan, dan is het de vraag wat ermee gebeurt", zegt Goossens. "Dat is aan de curator. Als die het veilt, is de toekomst ongewis."De stichting Sensor City had afgelopen maand ook 25.000 euro gevraagd van de gemeente als reguliere betaling voor het gebruik van het meetnetwerk. Het zou ook wat extra lucht geven aan de club om de problemen op te lossen. Maar het bedrag is nog altijd niet overgemaakt, omdat er vanuit de gemeenteraad kritiek is gekomen op het voornemen van het college om te betalen."Dat is wel heel erg jammer, dat dit al zo moeilijk gaat", zegt Goossens. "En als die 25.000 euro al zo'n punt van discussie is, dan weet ik niet of ik nog wat moet verwachten van ons reddingsplan. Maar we hebben de gemeente echt nodig."De genoemde acht ton tekort bij Sensor City was aanvankelijk vele malen hoger, zo blijkt nu. Het ging eerst om meer dan anderhalf miljoen, erkent Goossens, die verder geen exact bedrag wil noemen. Maar doordat een ingehouden subsidiebedrag door SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) alsnog wordt uitgekeerd, ligt het tekort nu rond de acht ton.Goossens: "We hadden al ingecalculeerd dat we dat SNN-geld toch wel zouden krijgen. Alle informatie die SNN nog van ons nodig had, die hebben we bij elkaar gehaald. Daar is het dus gelukt. Maar er blijft een tekort van rond de acht ton, en dat moeten we op korte termijn toch echt oplossen", besluit Goossens.