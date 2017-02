Obesitaskliniek een succes: 'Ik neem geen toetje meer'

Miranda Snijders voor en na de behandeling in de obesitaskliniek (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - De obesitaskliniek in Hoogeveen is een succes. De kliniek opende een jaar geleden en hielp sindsdien meer dan honderd mensen aan een gezond gewicht.

Patiënten van de obesitaskliniek krijgen eerst een maagverkleiningsoperatie en daarna worden ze voor een periode van vijf jaar begeleid door onder meer een diëtiste en een psychologe.



52 kilo verloren

Miranda Snijders is een van de patiënten die succesvol behandeld is in de kliniek. Zij verloor in acht maanden tijd 52 kilo aan gewicht door een operatie en een behandeling. "Ik heb een maagverkleining gekregen en daardoor is het mij gelukt. Ik heb geen hongergevoel meer en de porties die je eet zijn kleiner. Door de begeleiding leer je bewustere keuzes te maken. Je wordt in je buik geopereerd, maar in je hoofd moet je het zelf nog doen en daarvoor is de begeleiding heel prettig", zegt Snijders.



Geen toetje

"Ik was laatst uit eten geweest en normaal verheugde ik mij het meest op een lekker zoet toetje. Maar ik zit vol en dacht: waarom zou ik een toetje nemen? Omdat het zo hoort en omdat ik dat altijd deed? Toen dacht ik: nee, ik neem geen toetje en dat was wel een succesmoment. Fijn."



Meer doorverwijzingen mogelijk

Drenthe is relatief gezien de ‘zwaarste’ provincie. En ook al weten veel mensen inmiddels de weg te vinden naar de obesitaskliniek, toch kan de doorverwijzing volgens vestigingscoördinator Marjolein van der Vlugt nog beter. “Huisartsen zijn soms nog wat huiverig voor doorverwijzing omdat ze liever niet willen laten snijden in gezond vlees. Maar zo’n operatie kan bijvoorbeeld wel diabetes 2 voorkomen,” zegt Van der Vlugt.



Extra dag open

Om nog meer mensen te kunnen helpen, gaat de kliniek wekelijks een dag extra open. "Afgelopen jaar hebben we meer dan honderd patiënten behandeld. Wij ontvangen op dit moment twee dagen per week patiënten in de kliniek en daar komt binnenkort een dag bij. Dat is voor de bruikbaarheid heel goed", vertelt Van der Vlugt.