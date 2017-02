'Nu nog een procedure om Samira's gezin bij elkaar te houden'

Samira samen met Raymond Wanders (foto: Raymond Wanders)

EMMEN - "Ze was best wel in shock. Als je zo lang in onzekerheid zit en je krijgt een telefoontje dat je in Nederland mag blijven, is dat moeilijk te geloven."





"Ik heb haar gisteren aan de telefoon gehad en haar reactie zat tussen ongeloof en blijdschap", aldus de PvdA'er die zich de afgelopen maanden inzette om het 10-jarige meisje uit Emmen in Nederland te houden. Samira is geboren in Afghanistan en kwam op haar 2e met haar ouders naar Nederland.



Gezin

De verblijfsvergunning geldt alleen voor haar. Haar ouders, broertje en zusje hebben er nog geen. "Er wordt nu een procedure opgestart om het gezin bij elkaar te houden. Dat zou toch moeten kunnen, lijkt me", zegt Wanders. "Nederland is nog niet zo inhumaan dat we gezinnen uit elkaar trekken."



Verwesterd

