Stelling: Koeien moeten verplicht de wei in

ASSEN - Het kabinet moet boeren verplichten al hun koeien geregeld de wei in te sturen. Dat vindt de Tweede Kamer.

Een meerderheid van de Kamer steunde gisteravond een voorstel van de Partij voor de Dieren met die strekking.Onlangs zag de Kamer er nog vanaf de weidegang voor alle boerenbedrijven te verplichten . Enkele fracties zwichtten voor het pleidooi van staatssecretaris Martijn van Dam (Landbouw) dat boeren eerst zelf de tijd moesten krijgen hun koeien vaker naar buiten te sturen. Maar de Kamer bedacht zich toch.Ruim een kwart van de Drentse melkveehouders stuurt zijn koeien nooit de wei in, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.Wat vindt u? Moeten koeien verplicht de wei in? Of moeten boeren dat zelf kunnen bepalen?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren vroegen we u of we het een goed idee is dat postbodes ook andere klussen oppakken. Meer dan 54 procent is het daarmee oneens. Bijna 46 procent vindt dat wel een goed idee. In totaal brachten 1343 mensen hun stem uit.