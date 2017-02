Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Heeft u al plannen voor het weekend? Er is weer van alles te doen in onze provincie. Wij zetten een aantal tips voor u op een rijtje.

Bent u creatief? Dan kunt u dit weekend uw hart ophalen in de TT Hall, waar vanochtend de Hand Hobby en Creadagen zijn begonnen. Er staan zo'n 150 standhouders die van alles aanbieden op het gebied van handwerken en knutselen. Zaterdag en zondag is de beurs geopend vanaf 10.00 uur.In de sporthal en op de bovenverdieping van 't Brughuus in Valthermond wordt zaterdag voor de zevende keer de modelautobeurs gehouden. Bijna 250 meter aan tafels wordt gevuld door verzamelaars uit het hele land. Wat er zoal te zien is? Autootjes, vrachtwagens, landbouwminiaturen, boeken en blikken speelgoed. Openingstijden: van 10.00 tot 15.00 uur.De Catharinakerk in Roden wordt zaterdag officieel heropend. Het kerkgebouw uit de 11e eeuw is gerestaureerd en er zitten een nieuwe vloer, verlichting, stoelen en toiletten in. Het feest begint om 14.00 uur. Vanaf 16.00 uur treedt de in Roden opgegroeide zangeres Ellen ten Damme op.Sopraan Channa Malkin en gitarist Izhar Elias treden zaterdagavond vanaf 20.15 uur op in Museum Vosbergen in Eelde. De rode draad door hun programma Songs of Love and Exile is ballingschap, een thema dat beide musici door hun familiegeschiedenis na aan het hart ligt.Liefhebbers van carnaval kunnen dit weekend terecht in de Zuidoosthoek van de provincie. Zaterdag zijn er optochten in Weiteveen, Amsterdamscheveld en Zwartemeer. Zondagmiddag is de optocht in Barger-Oosterveld.Kleding, lifestyle-artikelen, sieraden, cadeau-artikelen en decoratie; dat is allemaal te vinden op de voorjaarsmarkt die zondag in Diever wordt gehouden. Op het marktterrein aan de Bosweg is ook plek voor een hapje en drankje. De markt begint om 11.00 uur.In Emmen worden tijdens de koopzondag meerdere huiskamerconcerten gegeven. Hoewel, huiskamerconcerten? Het zijn eigenlijk winkelconcerten, want bij meerdere winkels in het centrum treden bandjes op voor een extra gezellige sfeer tijdens de koopzondag, die om 13.00 uur begint. Er wordt onder meer gemusiceerd bij lifestyle-winkel Trud, opticien Bij Maarten Oogmode, Balij Schoenen en Brownies & Downies.Nationaal Park Drentsche Aa houdt zondag een wandeling in de omgeving van Deurze, bij Assen. De gidsen gaan dieper in op de geschiedenis van het landschap en de bewoning aan beide zijden van het Deurzerdiep. De excursie begint om 13.30 uur bij eetcafé De Aanleg en duurt twee uur.Gek op spelletjes? Zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur wordt in de foyer van Theater De Tamboer in Hoogeveen een gratis spelletjesmiddag voor kinderen gehouden. Iedereen kan een leuk spel uitkiezen en met vriendjes, vriendinnetjes of papa en mama aan de slag. Het theater organiseert de kindermiddag samen met de Speel-O-Theek Hoogeveen en de bibliotheek.In De Amer in Amen treedt zondagmiddag om 14.00 uur de band Stackhouse op. De band combineert eigen werk met covers, waarmee een swingende bluesparty gegarandeerd is.