Papierrestaurator zet versnipperde Drentse grondwet uit 1412 weer in elkaar

ASSEN - Een van de oudste documenten van Drenthe wordt zoveel mogelijk in oude staat hersteld. Op dit moment ligt het landrecht uit 1412 nog in honderd stukjes uiteen.

Het Drents Archief heeft een subsidie gekregen om een papierrestaurator in te schakelen om het eeuwenoude document weer in elkaar te zetten. "Een gespecialiseerde restaurator uit Nijmegen is er op dit moment mee bezig, want in het Noorden hebben we niet iemand kunnen vinden die deze moeilijke klus aan kon", zegt Joke Wolff van het Drents Archief.Het landrecht werd in 1412 opgesteld door de bisschop van Utrecht en was een soort grondwet voor de Drenten. Er staan onder meer afspraken in over strafrecht en de belastingplicht. Door de eeuwen heen viel het belangrijke document steeds verder uit elkaar, omdat het landrecht geschreven is op papier en niet op perkament, zoals in die tijd gebruikelijk was. In 2015 probeerde het Drents Archief om het document weer gedeeltelijk in elkaar te zetten en leesbaar te krijgen, maar nu wordt meer specialistische hulp ingeschakeld."Dit was een lang gekoesterde wens van het Drents Archief en ook de provincie. We willen het landrecht in ere herstellen, maar dat is een moeilijke en kostbare klus. We zijn blij dat er nu aan gewerkt wordt", aldus Wolff.Voor de restaurator is het monnikenwerk, aldus Wolff. "Zij moet eerst alle opgeplakte stukjes weer loshalen en elke keer dat zij zo'n kwetsbaar stukje optilt met een pincet, valt het in nog meer stukjes uiteen. Dit moet ze weer aan elkaar plakken en verstevigen en aan het eind moet dan die hele puzzel in elkaar worden gezet."Het Drents Archief verwacht dat het gerestaureerde landrecht in september klaar is. "Helaas zullen er altijd gaten in het document blijven, want we weten nu al dat een deel verloren is gegaan. Dat krijgen we nooit helemaal hersteld. Maar wat er nog wel over is, zal dan weer op de goede plek liggen", vertelt Wolff.Zodra het eeuwenoude document terug in Drenthe is, wil het Drents Archief er veel aandacht aan schenken met tentoonstellingen en lezingen. Waarschijnlijk zal het gerestaureerde landrecht tijdelijk tentoongesteld worden in het Drents Museum.