Opknapbeurt centrum Roden begint maandag

RODEN - In Roden begint maandag de herinrichting van de Albertsbaan. De verbouwing van het centrum duurt een paar maanden.

De werkzaamheden liepen wat vertraging op doordat er een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onder de Albertsbaan bleek te liggen. Die bom is uiteindelijk in juli tot ontploffing gebracht.“We gaan los”, aldus een enthousiaste wethouder Auwema. “De herinrichting van de Albertsbaan vormt de steen in de vijver voor een totale verbetering van het centrum van Roden." Voor de verbouwing van de Albertsbaan werkt de gemeente samen met de Zakenkring Roden, VDH Vastgoed en de wijkbelangenvereniging Centrum en de Provincie Drenthe.“De eerste stap op weg naar een bloeiend centrum van Roden wordt nu echt gezet", vindt Johan Hummel, voorzitter van de Zakenkring Roden.Tot de Albertsbaan klaar is, blijven er minimaal tachtig parkeerplaatsen voor bezoekers beschikbaar. Mensen kunnen de auto ook in de omgeving kwijt, volgens de gemeente.