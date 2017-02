Vermilion ook in de fout bij gaswinning Heerenveen

HEERENVEEN/WAPSE - De gemeente Heerenveen wil dat gaswinner Vermilion per direct stopt met het winnen van gas onder de woonwijk Skoatterwâld en het bedrijventerrein IBF De Kavels bij Heerenveen.

De gemeente Heerenveen kwam er volgens Omrop Fryslân eind vorig jaar achter dat het bedrijf uit de boorput bij Langzwaag in buurgemeente Opsterland al twee jaar gas wint uit de bodem onder de woonwijk en het bedrijventerrein.Volgens de gemeente handelt Vermilion hiermee in strijd met de mijnbouwwet, omdat het ministerie van Economische Zaken het winningsplan nog niet heeft goedgekeurd. De gemeente heeft daarom een brief gestuurd aan minister Henk Kamp en vraagt hem de gaswinning stop te zetten.Eind januari werd de gaswinning van Vermilion in Wapse stilgelegd door het Staatstoezicht op de Mijnen. De rechter bepaalde een week eerder dat het ministerie van Economische Zaken onterecht een omgevingsvergunning verleende voor de gaswinning.Vermilion heeft het stil leggen van de gaswinning in Wapse aangevochten bij de Raad van State. De rechter heeft in deze zaak nog geen definitieve uitspraak gedaan.