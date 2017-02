Meppel zet vroegere HBS te koop

MEPPEL - Meppel zet dit voorjaar de voormalige HBS aan het Zuideinde via een ‘marktinitiatief’ te koop.

Deze verkoopmethode gaat uit van de vraag vanuit de markt in plaats van het aanbod vanuit de organisatie (de staat). Op deze manier kan de gemeente bij verkoop kiezen voor het alternatief met de beste invulling voor het karakteristieke gebouw.Twee partijen hebben al belangstelling getoond voor de aankoop van de voormalige schoollocatie, maar Meppel wil ook andere partijen mee laten bieden. Meppel wil de verkoop versnellen, omdat het leegstaande schoolgebouw de gemeente elk jaar nog steeds veel geld kost. Zo moet het op temperatuur gestookt worden en vergt het duizenden euro’s per jaar aan onderhoudskosten.Aan de aankoop van het schoolgebouw zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet de nieuwe eigenaar de karakteristieke uitstraling en de monumentale delen van het minstens een eeuw oude gebouw aan het Zuideinde volledig respecteren.De gemeente hoopte eerder dat de vroegere HBS geen monumentenstatus krijgt. "Als ik eerlijk ben, denk ik dat we daar niet op zitten te wachten", zei wethouder Koos de Vos begin januari. "Een monumentenstatus is voor de gemeente altijd lastig. Het wordt dan lastiger om het gebouw te onderhouden. Potentiële kopers hebben er dan ook last van."