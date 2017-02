'Chauffeurs voelen zich niet serieus genomen door Qbuzz'

Er is onrust onder buschauffeurs in Emmen (foto: Qbuzz)

EMMEN - Buschauffeurs in Emmen hebben het vertrouwen verloren in hun werkgever Qbuzz. Dat zegt Pieter Beuzenberg van vakbond FNV Streekvervoer.

De oorzaak van de onrust zijn de nieuwe plannen van Qbuzz met onder meer een stadslijn Emmerhout en de bus van Groningen naar Klazienaveen. De chauffeurs vrezen voor hun baan en vinden de plannen een verslechtering van het openbaar vervoer.



'Verschraling'

"Er zijn plannen dat stadslijn 1 Emmerhout voor een groot deel vervalt; de helft van de route. Daarmee verschraalt het openbaar vervoer en wordt de werkgelegenheid minder", zegt Beuzenberg.



"Voor lijn 300 van Groningen naar Klazienaveen is er een plan om een klein stukje van Klazienaveen niet meer aan te doen om de reistijd te verkorten, maar dat betekent ook weer afbraak van het ov. De chauffeurs verwachten dat het dorp op die manier in de toekomst verstoken blijft van openbaar vervoer."



Oneerlijke verdeling

Ook de verdeling tussen chauffeurs uit Groningen in Drenthe zorgt ook voor wrevel."Bij die verdeling wordt vooral rekening gehouden met Groningen. "Vroeger kwam zestig procent van de chauffeurs die op lijn 300 reed uit Emmen en de rest uit Groningen. Tegenwoordig is het andersom."



De onrust onder de chauffeur speelt al langer, zegt Beuzenberg. "Ze voelen zich niet serieus genomen. Dat speelt al enige jaren. Steeds vaker merken ze dat er keuzes worden gemaakt ten behoeve van het ov in Groningen, terwijl het zou moeten gaan over Groningen én Drenthe."



Acties?

Chauffeurs hebben de indruk dat Qbuzz onverschillig met hun kritiek omgaat, zegt de FNV-woordvoerder. De bond heeft nog niet opgeroepen tot acties. "Maar ik sluit niet uit dat werknemers zo boos zijn dat ze er wél komen."



Volgens Qbuzz worden alle veranderingen uitgevoerd in samenspraak met de chauffeurs. De vervoersmaatschappij bestrijdt ook dat de nieuwe plannen banen kosten.