Brandweer vier keer in actie tijdens storm in Drenthe

EMMEN - Bij de meldkamer van de brandweer kwamen gisteren 34 meldingen van stormschade binnen uit onze provincie. In totaal moest de brandweer vier keer uitrukken, laat een woordvoerster weten.

In drie gevallen ging het om omgewaaide bomen. Aan het Uilenveld in Emmen viel een boom op een huis. Ook moest de brandweer ingrijpen in Coevorden en Drijber. In één geval versperde een boom de weg en in het andere geval viel ook een boom op een huis. Niemand raakte gewond.In Meppel raakte door de harde wind een spandoek aan een winkelpand los, waardoor een gevaarlijke situatie ontstond.