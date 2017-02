'Streektaalfestival Reur keert terug in 2019'

Bert Kamping wil het Streektaalfestival Reur naar Emmen halen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Streektaalfestival Reur keert in 2019 terug. Tenminste, als het aan Bert Kamping ligt. Het festival werd drie keer eerder georganiseerd, maar ging in 2013 niet meer door omdat de financiën niet rondkwamen.

Kamping werkt hard aan een terugkeer van het festival. "De tijden zijn nu wat veranderd. De tijd is er nu wat meer rijp voor om dit soort dingen te doen. Er komt structureel meer aandacht voor streektaal in het algemeen. Niet alleen van onderaf, maar ook vooral vanuit de politiek."



Streektaal

Reur moet vooral het belang van streektaal benadrukken. "Streektaal is voor veel mensen hun eerste taal. Het is een manier om je identiteit te laten zien en te laten horen. Ik vind het heel belangrijk om je te uiten in de taal die het dichtst bij je staat."



Het festival krijgt een Europees karakter. "Alle disciplines van streektaal en streektaalcultuur moeten vertegenwoordigd zijn. Dus muziek, proza, poëzie, culinair, theater en film. Een component wat ook zeker niet ontbreken mag is een taalconferentie, waarbij taalwetenschap wordt vertegenwoordigd door een taalmarkt om te laten zien wat er gebeurt met streektaal", zegt Kamping.



Grensoverschrijdend karakter

Kamping heeft nog geen begroting klaar, maar hij mikt op 2019. "Je hebt te maken met een aanloopperiode. Het is een langer traject, omdat er veel meer bij komt kijken om het te organiseren. Zeker gezien het Europese karakter. Ik heb tijd nodig om het goed te doen, natuurlijk."



De financiering is niet rond, maar Kamping is druk in gesprek met verschillende partijen. "Een deel moet komen uit overheidsgeld door middel van subsidies en we proberen wel degelijk om het geld uit de markt zelf te laten komen. Je kunt niet altijd uitgaan van de overheid. Voorlopig zijn de geluiden heel positief, omdat het een grensoverschrijdend karakter heeft."



Volgens Kamping is Emmen de ideale plek voor het organiseren van Reur. "Emmen is relatief, wat Nederland betreft, in het midden van het Nedersaksisch taalgebied."