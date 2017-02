Woonboerderij in Havelte verwoest door brand [update]

Boerderijbrand Havelte (foto: Persbureau Meter) De brandweer probeert omliggende gebouwen te behouden (foto: Persbureau Meter) Brand in woonboerderij (foto: Persbureau Meter)

HAVELTE - Een woonboerderij aan de Trambaanweg in Havelte is vanmiddag verwoest door brand. Het vuur is nog niet helemaal uit, maar de brand is wel onder controle.

Volgens een woordvoerster van de brandweer moet de woning als verloren beschouwd worden. Het voorste deel van de boerderij had een rieten dak en is compleet verwoest. Het achterste deel had een pannendak en heeft veel schade opgelopen.



Er waren geen mensen meer in de woning en er is niemand gewond geraakt. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.