Ondernemend: Nieuw kansen voor leegstaande winkelcentra

Ondernemend vanuit Ondernemershotel De Compaen (foto: RTV Drenthe/Martin van der Veen)

HOOGEVEEN - Nu nog leegstaande Drentse winkelcentra in dorpen en steden kunnen weer gaan floreren. Dat zegt retaildeskundige Tom Kikkert in RTV Drenthe's tv-programma Ondernemend.

De laatste jaren neemt de leegstand zienderogen toe. Dat hoeft niet zo te blijven, zegt Kikkert: “In Groningen zijn inmiddels diverse unieke initiatieven begonnen om leegstand tegen te gaan. Dat kan ook elders.”



Eigen initiatief

Wat volgens Kikkert van groot belang is, is dat ondernemers zélf met ideeën moeten durven komen. Opgelegde acties van buitenaf - bijvoorbeeld door gemeenten - werken volgens hem meestal niet.



Niels Hofmeijer van Brand95 houdt zich vooral bezig met de 'corporate identity' van bedrijven. Z'n blik is gericht op business to business- activiteiten. Volgens Hofmeijer blijven veel regionale en lokale bedrijven achter als het gaat om een eigen identiteit of vernieuwing van huisstijl.



Duurzaam ondernemen

De derde gast is Geert Lindenhols van Agraservice Lindenhols, een vernieuwer op het gebied van duurzaamheid in landbouw en veeteelt. Hij is gespecialiseerd in toepassingen van koolzaadolie. Vorig jaar won Lindenhols de prijs 'meest duurzame initiatief van Drenthe'. Hij ontwikkelt zijn bedrijf nu verder door en gaat aan de slag met een windmolen.



Ondernemend is te zien op TV Drenthe op vrijdagavond vanaf 17.30 uur, en daarna op de halve uren én op zondag om 10.00, 13.00 en 16.00 uur.