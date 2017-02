'Eerst het verschil leren tussen een eend en een kievit'

De grutto is één van de vogelsoorten die beschermd moet worden (foto: archief RTV Drenthe)

RUINERWOLD - Het gaat niet alleen slecht met de hoeveelheid weidevogels, er is ook een chronisch gebrek aan weidevogelbeschermers.

En dat terwijl de vrijwilligers van Landschapsbeheer Drenthe steeds meer taken op hun bord krijgen volgens Jaap van Gorkum: "We moeten tellen, de weilanden in om nesten te zoeken en dat terwijl ik steeds minder vrijwilligers tot mijn beschikking heb door de vergrijzing van ons vrijwilligersbestand."



Wat is een eend, wat is een kievit?

Daarom start Landschapsbeheer Drenthe maandag een tweedaagse cursus weidevogelbeschermer: "Een deel is theorie, eerst leer je het verschil tussen een eend en een kievit, zo simpel beginnen we. Daarna wordt je gekoppeld aan een vrijwilliger die al langer voor ons werkt."



Zoals Korrie Boxem, als kind al zwierf hij door de weilanden: "Toen zag je veel meer grutto's en kieviten. Weidevogels zoeken is mij echt met de paplepel ingegoten." Volgens Boxem is het beschermen van de vogels belangrijk: "We proberen nesten te vinden en zetten er een stok bij. Boeren weten dan dat ze er omheen moeten rijden."



Kennis is een pré

Volgens Jaap van Gorkum is het wel handig om al iets van vogels af te weten: "Je merkt dat mensen die enige kennis hebben, sneller en makkelijker aan het werk kunnen." De cursus start maandag in Exloo en meer informatie is te vinden op de website van Landschapsbeheer Drenthe.

Door: Frank Janssen Correctie melden