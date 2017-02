Gerechtshof spreekt man vrij van in brand steken eigen huis

Het hof veroordeelde hem wel voor het doodschieten van zijn hond (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - De 59-jarige Assenaar die in december 2015 werd veroordeeld tot vier jaar cel voor het in brand steken van zijn eigen huis, is in hoger beroep vrijgesproken. Het gerechtshof in Leeuwarden veroordeelde de man wel tot één jaar cel voor het doodschieten van zijn hond en verboden wapenbezit.

Op 14 februari 2015 brandde het huis aan de Hertenlaan af. De Assenaar en zijn vrouw lagen in scheiding en de man moest de volgende dag de woning verlaten, omdat die aan zijn vrouw was toegewezen.



Dode hond

Tijdens de brand ging de man ervandoor. Hij werd de volgende dag met zijn dode hond in het Asserbos gevonden. Hij had het dier zelf doodgeschoten.



Sleutel

Dat hij de brand had gesticht, heeft de man altijd ontkend. Desondanks was de rechtbank in Assen ervan overtuigd dat hij wel degelijk de dader was. De rechtbank ging er vanuit dat de man de enige was met een sleutel van het huis. En de brand was binnen gesticht. Bovendien was voor de brand binnen alles kort en klein geslagen.



Twijfel

Het hof gaat er, na extra onderzoek in de zaak, vanuit dat meer mensen een sleutel van de woning hadden. Zo is twijfel ontstaan over de schuld van de man. Volgens het hof is er daardoor niet genoeg bewijs dat hij de dader was.



De man, die bijna twee jaar heeft vastgezeten, is inmiddels vrijgelaten.