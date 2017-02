Wilhelmina Ziekenhuis serveert 's avonds warm eten

De warme maaltijd wordt binnenkort in de avond geserveerd (foto: ANP Xtra / Koen Suyk)

ASSEN - Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) zet haar patiënten 's avonds warm eten voor in plaats van tussen de middag. De verandering gaat in vanaf 6 maart.

De koks van het WZA gaan dit doen om tegemoet te komen aan de wens van de patiënten en om verspilling tegen te gaan.



Een broodje bij de lunch

Uit onderzoek is gebleken dat een meerderheid van de patiënten liever aan het begin van de avond de warme maaltijd eet dan al om 12.00 uur. De meeste mensen zijn dat thuis zo gewend. Tussen de middag kunnen zij voortaan een lunch kiezen van de broodbuffetwagen.



Een andere reden voor het omruilen van de maaltijden is dat er overdag veel bedrijvigheid heerst op de verpleegafdelingen. Door de planningen van onder meer de operatie-afdeling, het priklab, de röntgenafdeling en de fysiotherapie kan een deel van de patiënten niet rustig eten.



Verspilling van eten

Nog een belangrijke overweging voor het ziekenhuis om de warme maaltijd niet langer tussen de middag te serveren, is de verspilling van voedsel die het met zich meebracht. De inschatting die de voedingsassistenten ’s ochtends vroeg maken van het aantal patiënten dat mee-eet, blijkt vaak niet te kloppen.



Sommige patiënten mogen sneller dan verwacht met ontslag, anderen moeten rond die tijd net een onderzoek of behandeling ondergaan. Uit hygiëne-overwegingen mogen hun warme maaltijden niet opnieuw opgewarmd worden, wat betekent dat relatief veel eten in de afvalbakken verdwijnt. Een broodmaaltijd later serveren dan oorspronkelijk gepland is echter geen probleem.