Auto op de kop naast de N34

De bestuurder kwam er goed vanaf (foto: Persbureau Meter)

HOLSLOOT - Op de N34 bij Holsloot is een auto over de kop geslagen. Volgens ooggetuigen is de bestuurder van de auto niet gewond geraakt.

De auto is weggesleept. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd.