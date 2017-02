Liveblog: FC Emmen - Fortuna Sittard

VOETBAL - FC Emmen ontvangt vanavond Fortuna Sittard in de 27e speelronde van de Jupiler League. Beide ploegen zijn uitstekend bezig in het nieuwe jaar en pakten uit zeven duels 12 punten.

Voor FC Emmen geldt dat daardoor de play-offs, op basis van de ranglijst, binnen handbereik zijn. Voor Fortuna ligt dat iets anders, maar door de resultaten is wel het vertrouwen gegroeid dat de Limburgse club een rol van betekenis kan spelen in de vierde en laatste periode.Eerder dit seizoen eindigde Fortuna Sittard - FC Emmen in 2-2.Bij FC Emmen ontbreekt middenvelder Henk Bos vanwege een enkelkwetsuur. Zijn positie wordt ingenomen door Oguzhan Türk. Voor de rest spelen dezelfde tien die ook vorige week startten tegen Helmond Sport.Volg FC Emmen - Fortuna Sittard live op Radio Drenthe of via de liveblog hieronder.