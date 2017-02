Meepraten in Cassata: Veur het behold van de streektaol is gien Huus van de Taol neudig

ASSEN - Veur het behold van de streektaol is gien Huus van de Taol neudig.

Dat is de stelling morgenmiddag in het Radio Drenthe-programma Cassata, waarover u kunt meepraten.Het Huus van de Taol bestaat woensdag 1 maart tien jaar en dat wordt uitgebreid gevierd. Maar valt er wel iets te vieren? Spreken niet steeds minder mensen het Drentse dialect, ondanks alle inspanningen van het Huus van de Taol om het gebruik van de streektaal te stimuleren?Het Huus van de Taol, dat in het gemeentehuis in Beilen zit, krijgt jaarlijks 380.000 euro subsidie van de provincie. De organisatie telt acht medewerkers. Die houden zich bezig met verschillende activiteiten om het Drents te bevorderen.Er worden boeken en bladen uitgegeven in het Drents en over Drenthe, er zijn taalcursussen, en er zijn speciale projecten voor de basisschooljeugd om het Drents in leven te houden. Maar stimuleert dit de mensen nu echt om meer in het dialect te praten en ook te schrijven? Moet de Drentse taal niet gewoon van huis uit meegegeven worden, in plaats van uit een boekje van het Huus van de Taol?Morgenmiddag is directeur Jan Germs van het Huus van de Taol vanaf 12.00 uur speciale tafelgast bij Margriet Benak in het Radio Drenthe-programma Cassata. Hoe ziet hij de toekomst van het Drents en van het Huus van de Taol voor de komende tien jaar?U kunt meepraten door te reageren op de stelling:Reageren kan via de Facebookpagina van RTV Drenthe of via twitter met de mention @rtvdrenthe.