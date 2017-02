Nobelprijswinnaar Ben Feringa wordt geëerd in zijn geboortedorp

BARGER-COMPASCUUM - Inwoners van Barger-Compascuum kunnen Nobelprijswinnaar Ben Feringa feliciteren in zijn geboortedorp.

Op 6 april zijn alle inwoners van het dorp uitgenodigd.Ben Feringa is geboren en opgegroeid in Barger-Compascuum en is sinds 1988 hoogleraar scheikunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij nam op 10 december de Nobelprijs voor de Scheikunde in ontvangst voor zijn onderzoek naar moleculaire nanotechnologie.Het programma begint om 14.00 uur met een bezoek aan Feringa's oude basisschool Sint Theresia. Later kunnen inwoners van Barger-Compascuum professor dr. Feringa de hand schudden tijdens een receptie in De Kloeck. De dag wordt afgesloten met een besloten programma: een reünie met zijn oud-klasgenoten in het Veenpark.